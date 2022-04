BlackLine fait l'acquisition de FourQ

(Boursier.com) — BlackLine , leader mondial de la digitalisation des fonctions comptable et financière, a annoncé le rachat de FourQ Systems, entreprise technologique de premier plan spécialisée dans la gestion des finances interentreprises. BlackLine renforce ainsi son offre de comptabilité interentreprises et conforte son statut de fournisseur de référence pour les contrôleurs financiers, en automatisant de bout en bout des processus comptables traditionnellement effectués manuellement pas les équipes. Grâce à cette opération, BlackLine accélère également la mise en oeuvre stratégique de la transformation et de la modernisation des fonctions comptable et financière dans leur globalité.

Le commerce international, les fusions-acquisitions et les changements constants de réglementations fiscales donnent toujours plus de fil à retordre aux professionnels des départements comptables et financiers. Dans ce contexte, la comptabilité interentreprises est devenue un processus particulièrement chronophage, au point de se retrouver désormais sous le feu des projecteurs.

La complexité inhérente à cette activité créée en effet un environnement difficile à gérer pour les entreprises cherchant à moderniser leurs fonctions comptable et financière. Avec le rachat de FourQ, BlackLine contribuera à réduire cette complexité et permettra à ses clients de mettre en oeuvre une stratégie efficace en matière de fiscalité à l'échelle mondiale.