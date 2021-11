BlackLine étoffe à nouveau son offre

(Boursier.com) — BlackLine , leader mondial de la digitalisation des fonctions comptable et financière, étoffe à nouveau son offre en matière d'automatisation du traitement du poste clients, ou AR, pour Accounts Receivable. Avec sa nouvelle suite complète, l'éditeur propose désormais la première plateforme unifiée d'optimisation des flux de trésorerie de bout en bout, qui couvre le rapprochement et l'encaissement des factures, la gestion des crédits et des risques, et la résolution des litiges.

Dotée d'une Intelligence Artificielle, la plateforme aide les entreprises à recouvrer plus rapidement leurs créances, à libérer des fonds de roulement, et à accélérer leur transition vers une comptabilité moderne et vers l'excellence en matière de gestion financière.

Les missions des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion évoluent constamment. Aujourd'hui, dans un contexte économique toujours volatil, l'optimisation des bilans et la capacité des organisations à accélérer les encaissements sont de plus en plus importants. Selon un rapport récemment publié par PwC, près d'1 milliard d'euros resteraient constamment bloqués sur les comptes de résultats des entreprises du monde entier. Actuellement en phase de reprise post-pandémie, ces dernières aspirent à revoir la manière dont elles gèrent leur trésorerie. Elles doivent donc optimiser leurs processus liés au BFR, levier essentiel pour permettre une accélération de la génération de cash.

Dans ce contexte, BlackLine est déterminée à aider ses clients grâce à l'automatisation de la gestion du poste clients, un marché évalué à plus de 10 milliards de dollars.