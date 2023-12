BlackBerry : un bénéfice inattendu, mais le doute persiste

(Boursier.com) — BlackBerry perdait du terrain après bourse à Wall Street hier soir. Pourtant l'ex-vedette du marché des assistants personnels a affiché sur le trimestre clos un bénéfice inattendu, avec la demande en services de cybersécurité. Le groupe canadien coté sur la place américaine a ainsi dégagé un bénéfice ajusté trimestriel d'un cent par titre sur le trimestre clos fin novembre, contre un consensus de -5 cents. Les revenus du troisième trimestre ont été de 175 millions de dollars contre 169 millions un an plus tôt. Le consensus était de 173 millions. Pour son quatrième trimestre, le groupe envisage prudemment des revenus allant de 150 à 159 millions de dollars, ce qui déçoit les marchés puisque le consensus était de 200 millions.

BlackBerry entend aussi simplifier sa structure afin que chaque activité puisse opérer de manière indépendante avec l'objectif d'être rentable et génératrice de cash. John Giamatteo, nouveau directeur général du groupe, indique que ce travail de séparation des activités et de redimensionnement a débuté, le groupe prévoyant de réduire encore l'usage de cash flow opérationnel au quatrième trimestre fiscal. Le groupe avait abandonné plus tôt ce mois l'objectif d'une introduction en bourse de l'activité IoT d'internet des objets, mais entend toujours scinder IoT et cybersécurité en divisions indépendantes.