BlackBerry sous pression à Wall Street, après les comptes

(Boursier.com) — BlackBerry trébuche de 5% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe a publié hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, une perte ajustée par action de 2 cents à comparer à un profit d'un cent un an plus tôt. Le déficit est en fait un peu moins lourd que prévu sur la période close, mais les revenus ressortent quant à eux à 151 millions de dollars seulement, contre 185 millions un an plus tôt et 157 millions de dollars de consensus. Les revenus IoT ont été de 53 millions, alors que ceux de cybersécurité se sont élevés à 88 millions de dollars. Sur l'ensemble de l'exercice décalé 2023, la star déchue des assistants personnels a affiché des revenus de 656 millions de dollars et une perte ajustée par action de 18 cents. John Chen, président exécutif et directeur général de l'affaire, souligne que BlackBerry maintient une claire concentration sur la rentabilité et l'atteinte d'un cash flow positif.