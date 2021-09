BlackBerry : réveil du 'meme stock' ?

(Boursier.com) — BlackBerry , star déchue des assistants personnels, qui conçoit désormais des solutions de cybersécurité et IoT, a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. Le Canadien de Waterloo a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal, clos fin août, des revenus de 175 millions de dollars, contre 259 millions un an avant et 164 millions de consensus. La perte nette s'est creusée à 144 millions de dollars et 25 cents par titre, contre 23 millions de dollars un an avant. Hors éléments, toutefois, la perte par action s'établit moins lourde que prévu, à 6 cents contre 7 cents de consensus.

Le groupe prévient qu'une baisse des volumes de production automobile en raison des fermetures 'covid' et des pénuries de semi-conducteurs continuera d'affecter négativement la société au cours des deux prochains trimestres de cet exercice.

BlackBerry a enfin nommé John Giamatteo, ancien de la firme McAfee, à la direction de son activité de cybersécurité.

Le titre avait bénéficié en janvier du phénomène des 'meme stocks' à Wall Street, quadruplant de valeur en quelques jours. Il s'est depuis sensiblement apaisé, mais affiche de bonnes dispositions avant bourse ce jeudi, en progression de 8% selon la première tendance indicative.