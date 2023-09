BlackBerry : quid des négociations avec Veritas ?

(Boursier.com) — Les négociations entre BlackBerry et Veritas Capital n'en seraient qu'à leurs débuts, selon Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. L'article de l'agence indique que lors de la conférence téléphonique d'hier, le DG de BlackBerry, John Chen, a déclaré qu'il voyait une meilleure chance que l'examen stratégique de l'entreprise soit terminé avant l'expiration de son contrat en novembre, mais il ne s'est pas exprimé à propos des spéculations concernant l'achat de BlackBerry par Veritas. Hier soir, BlackBerry a publié pour son deuxième trimestre fiscal une perte par action de 4 cents, à comparer à un consensus de -2 cents et un déficit de 5 cents par titre un an avant. L'ex-star des assistants personnels a réalisé des revenus trimestriels de 132 millions de dollars, en ligne avec les attentes de marché, contre 168 millions un an plus tôt. Rappelons que le groupe d'investissement Veritas considère une offre sur BlackBerry, selon les récentes rumeurs.