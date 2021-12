BlackBerry dépasse les attentes

(Boursier.com) — BlackBerry , la star déchue des assistants personnels, basée à Waterloo, Canada, et cotée à Wall Street, a battu mardi les estimations de marché au troisième trimestre, aidé par une demande soutenue pour ses produits de cybersécurité et d'Internet des objets. La demande de logiciels de cybersécurité a été robuste alors que de plus en plus d'entreprises et d'organisations gouvernementales migrent vers des solutions basées sur le cloud pour prendre en charge le travail à distance pendant la pandémie. BlackBerry a affiché des revenus de cybersécurité de 128 millions de dollars au troisième trimestre et prévoit qu'ils se situeront entre 125 et 135 millions de dollars au quatrième trimestre. Le groupe a déclaré un bénéfice net de 74 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 130 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments, la société a atteint le seuil de rentabilité par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes d'une perte de 7 cents par action.

Les revenus totaux sont tombés à 184 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 novembre, contre 218 millions de dollars un an plus tôt, mais ont dépassé les attentes moyennes des analystes (177 millions).

Le DG John Chen a déclaré que BlackBerry s'attendait à ce que les problèmes de chaîne d'approvisionnement automobile s'atténuent au quatrième trimestre, ce qui contribuerait à stimuler la demande pour son logiciel automobile QNX, utilisé par des constructeurs tels que Volkswagen, BMW et Ford.