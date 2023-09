BlackBerry alerte sur ses revenus

(Boursier.com) — BlackBerry souffre avant bourse à Wall Street, alors que le groupe canadien, ex-star des assistants personnels, a prévenu d'un recul de 21,4% des revenus pour son deuxième trimestre avec la faiblesse de son segment de cybersécurité. Ainsi, les comptes préliminaires dévoilés font ressortir des revenus voisins de 132 millions de dollars, contre 168 millions un an avant et 157 millions de consensus. John Chen, PDG de l'affaire, évoque le mix produit et les délais de closing de certains gros deals. Les revenus de l'unité de cybersécurité chuteraient à 80 millions de dollars, contre 111 millions un an auparavant.