Blackberry : à suivre après les résultats

Blackberry : à suivre après les résultats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Blackberry sera surveillé à Wall Street au lendemain d'une publication trimestrielle légèrement inférieure aux attentes des analystes malgré le rebond de la demande pour son logiciel d'exploitation QNX et ses produits de cybersécurité. Sur le trimestre clos fin mai, la firme canadienne a réduit ses pertes avec un déficit net de 62 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre 636 M$ et 1,14 cents par action un an plus tôt. En base ajustée, la perte ressort à 5 cents par titre contre 4 cents de consensus. Le chiffre d'affaires est tombé à 174 M$, contre 206 millions de dollars un an auparavant, et 178 M$ de consensus.

La demande de services de cybersécurité est en hausse, les entreprises migrant de plus en plus vers le cloud alors que le travail à distance se développe un peu partout avec la pandémie. Le boom des ventes de véhicules électriques a également stimulé la demande pour le logiciel QNX de BlackBerry, principalement utilisé dans les voitures.