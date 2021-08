BJ's Wholesale : toujours robuste !

(Boursier.com) — BJ 's Wholesale, le détaillant américain sur un concept de club-entrepôt réservé aux membres, a annoncé pour le trimestre clos des comptes supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a été de 111 millions de dollars et 80 cents par titre, contre 107 millions de dollars et 76 cents par action sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a été de 82 cents, contre 77 cents un an avant et 65 cents de consensus. Les revenus ont totalisé quant à eux 4,18 milliards de dollars, en progression de 5,6%, contre 3,82 milliards de consensus de marché. La croissance à comparable a été de 4% en glissement annuel.