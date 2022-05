BJ's : staying alive !

(Boursier.com) — BJ 's Wholesale, la chaîne américaine de clubs d'entrepôts réservés aux membres, a bien résisté sur le trimestre clos, réalisant des ventes et profits supérieurs aux attentes. La publication est saluée avant bourse à Wall Street, alors que ces derniers jours, plusieurs grands groupes américains de distribution, Walmart et Target en particulier, avaient déçu. BJ's a annoncé pour le trimestre clos fin avril un bénéfice net de 112,5 millions de dollars et 82 cents par titre, contre 81,6 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été de 87 cents, contre 72 cents de consensus. Les revenus ont progressé de 16,2% à 4,5 milliards de dollars, contre 4,24 milliards de consensus FactSet. La croissance à comparable a dépassé les 14%.