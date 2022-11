BJ's : stayin' alive

(Boursier.com) — BJ 's Wholesale, la chaîne américaine de clubs d'entrepôts réservés aux membres, a bien résisté une fois encore au troisième trimestre fiscal, se permettant même de réviser en hausse ses estimations annuelles. Le titre pointe ainsi au plus haut historique avant bourse à Wall Street ! La performance boursière ressort à près de 20% cette année. Depuis février 2020, le titre a quadruplé ! Le bénéfice net pour le trimestre clos au 29 octobre a atteint 129,9 millions de dollars, ou 95 cents par action, contre 126,5 millions de dollars et 92 cents par action, au cours de la période comparable de l'année précédente. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 99 cents, contre un consensus FactSet de 84 cents. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 12,2% pour atteindre 4,79 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet qui se situait à 4,67 milliards. Les ventes à comparable, hors essence, ont augmenté de 5,3%, plus du double du consensus. Le taux de marge brute sur les marchandises s'est tassé de 0,3 point de pourcentage. Les stocks ont augmenté de 19,8% à 1,5 milliard de dollars, après avoir progressé de 33,2% au deuxième trimestre.

Pour l'exercice 2022, bien que BJ's s'attende à une pression continue sur le taux de marge des marchandises, le management rehausse sa fourchette prévisionnelle de bpa ajusté entre 3,70 et 3,80$, contre 3,50 à 3,60$ précédemment. Le groupe anticipe une croissance des ventes à comparable de 5 à 5,5%, contre un consensus FactSet de 4,8%.