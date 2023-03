BJ's au top !

(Boursier.com) — BJ 's Wholesale, la chaîne américaine de clubs d'entrepôts réservés aux membres, a bien résisté sur le trimestre clos, ce qui lui vaut une progression de 4% avant bourse à Wall Street, de retour sur des niveaux record ! Le détaillant a annoncé un bénéfice et des ventes supérieurs aux attentes au quatrième trimestre fiscal. Le bénéfice net a atteint 130 millions de dollars, ou 95 cents par action sur le trimestre clos, contre 108 millions de dollars, ou 78 cents par titre, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 1$, tandis que le consensus FactSet était de 88 cents. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 13% pour atteindre 4,83 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet, logé à 4,78 milliards de dollars. Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 9,8%. Pour l'exercice 2023, BJ's désormais un bénéfice par action stable, alors que les ventes à comparable sont anticipées en croissance de 4 à 5% hors essence.