BJ's au firmament !

(Boursier.com) — BJ 's Wholesale, la chaîne américaine de clubs d'entrepôts réservés aux membres, a bien résisté sur le trimestre clos, ce qui lui vaut un bond de 6% avant bourse à Wall Street, sur des niveaux record ! Le détaillant a annoncé un bénéfice et des ventes record au deuxième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes. BJ's a par ailleurs relevé ses perspectives pour l'année. Le bénéfice net a atteint 141 millions de dollars, ou 1,03$ par action sur le trimestre clos, contre 111 millions de dollars, ou 80 cents par titre, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action de 1,06$ était bien supérieur au consensus FactSet de 80 cents. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 22% pour atteindre 5,10 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet, logé à 4,7 milliards de dollars. Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 19,8%, ou de 7,6% si l'on exclut les ventes d'essence, pour battre le consensus FactSet d'une croissance de 4,2%. Les revenus provenant des cotisations ont augmenté de 11,3% pour atteindre 99 millions de dollars. La marge brute sur les marchandises a diminué d'un demi-point de pourcentage, pénalisée par l'augmentation des coûts de transport et les investissements dans les catégories inflationnistes et les démarques des marchandises générales. Pour l'exercice 2022, BJ's a relevé ses perspectives de bpa ajusté entre 3,50 et 3,60$.