Bitpanda améliore son offre française en intégrant PayPal pour les dépôts

(Boursier.com) — Bitpanda annonce étendre son partenariat avec le leader mondial des paiements Paypal pour offrir de nouvelles méthodes de paiement aux utilisateurs dans toutes l'Europe. Les utilisateurs français pourront ainsi effectuer des dépôts et des retraits en utilisant Paypal, sans frais.

Cette intégration de Paypal élargit la gamme déjà très complète de méthodes de dépôt de Bitpanda, qui comprend Apple Pay, les virements bancaires SEPA, les cartes de crédit et de débit. Des méthodes de paiement supplémentaires visent à donner plus de choix à ses utilisateurs et à supprimer les obstacles aux échanges entre personnes - un objectif sur lequel Bitpanda s'est recentré cette année. Cela signifie également que les utilisateurs français disposeront d'une autre méthode de paiement simple, rapide et sécurisée.

Ce nouveau service facilitera davantage l'accès à la gamme de produits de Bitpanda, leader sur le marché avec plus de 2.800 actifs numériques.

Thomas Romain, Directeur France, commente : "L'intégration de PayPal dans l'écosystème de Bitpanda en tant qu'option de dépôt gratuite supplémentaire pour nos utilisateurs en France témoigne de notre engagement en faveur de l'expérience utilisateur et de notre position de leader sur le marché. À la suite de notre décision d'abolir tous les frais de dépôt et de retrait, nous sommes ravis d'offrir à nos clients ce niveau supplémentaire de commodité et de sécurité. Bitpanda ne se contente pas de fournir simplement un accès aux actifs numériques ; il s'agit de créer une expérience transparente et conviviale qui permet à nos utilisateurs d'investir selon leurs propres conditions".