Bitcoin : LA raison de la flambée récente ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Bitcoin rebondit désormais de 22% sur sept jours et 11% sur 24 heures sur CoinMarketCap, de retour sur la zone des 38.000$. Comme souvent, la reine des cryptomonnaies tire les principaux altcoins dans son sillage. L'Ethereum se redresse de 8% sur 24 heures, le Binance Coin de plus de 5%, le XRP de 9% et le Dogecoin de 12%. Elon Musk est revenu à de meilleurs sentiments au sujet du BTC la semaine dernière, n'excluant pas que Tesla accepte de nouveau les paiements en BTC.

Mais la vraie raison du récent rebond provient sans doute de l'intérêt du mastodonte du e-commerce Amazon. Ainsi, le groupe de Jeff Bezos considèrerait, selon City A.M., l'acceptation du Bitcoin. Amazon évaluerait même la création de sa propre cryptomonnaie. City A.M. cite un insider, selon lequel le groupe de Seattle travaillerait à l'intégration du Bitcoin en tant que mode de paiement d'ici à la fin de l'année. Une fois une solution de paiement en crypto-devise établie, Amazon pourrait aussi accepter un certain nombre d'autres monnaies numériques. L'insider en question ajoute que le colosse du commerce en ligne travaille donc sur le projet et qu'il pourrait chercher à établir un token 'natif'. CNBC cite pour sa part une offre d'emploi récente, notant qu'Amazon cherche à embaucher un expert en devises digitales et en blockchain.