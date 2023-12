Bit Digital profite de ses ambitions renforcées sur le bitcoin en 2024

(Boursier.com) — Bit Digital pointe en forte hausse de 15% à Wall Street ce mercredi à 4,85$, après avoir annoncé prévoir de doubler son parc d'ordinateurs de minage de cryptomonnaies pour atteindre une capacité d'environ 6 éther par seconde en 2024...

La plateforme durable pour les actifs numériques et l'infrastructure d'intelligence artificielle, dont le siège est à New York, a ainsi expliqué qu'elle visait un doublement de sa flotte opérationnelle dans ses opérations minières de bitcoin l'année prochaine... "Nos opérations d'extraction de bitcoins sont situées aux États-Unis, au Canada et en Islande. La société a également créé une branche d'activité, Bit Digital AI, qui propose des services d'infrastructure pour les applications d'intelligence artificielle" explique le management.