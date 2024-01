Birkenstock : solides résultats

(Boursier.com) — Birkenstock a dévoilé des revenus supérieurs aux attentes pour l'exercice clos et table sur un chiffre d'affaires 2024 supérieur aux estimations. Le groupe bénéficie de l'effet prix et de la demande résiliente. Le fabricant allemand de sandales de luxe, récemment introduit à Wall Street, a annoncé ainsi sur l'exercice clos fin septembre 2023 des revenus de 1,492 milliard d'euros, en augmentation de 20% en données consolidées et à devises constantes. Le bénéfice net a été de 75 millions d'euros, contre 187 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action a représenté 0,41 euro. Le bénéfice ajusté a représenté quant à lui 207 millions d'euros et 1,10 euro par titre, contre 175 millions un an auparavant.

Les ventes dans la région Amériques ont bondi de 30% à 187 millions d'euros. Birkenstock a affirmé que la Chine et l'Inde étaient également des moteurs de croissance. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 374,5 millions d'euros contre 321,6 millions un an plus tôt.

Birkenstock prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 compris entre 1,74 et 1,76 milliard d'euros, contre 1,72 milliard de consensus. La croissance des ventes atteindrait ainsi 17 à 18%. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, est anticipé entre 520 et 530 millions d'euros à taux de change constant, soit une marge d'Ebitda ajusté de 30% environ.