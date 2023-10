Birkenstock chute de 12,6% pour son introduction à Wall Street

(Boursier.com) — Birkenstock décrochait hier soir de 12,6% à 40,2$ sur la cote américaine, après avoir 'pricé' pourtant prudemment son introduction en bourse à Wall Street à 46$ par action, au milieu de la fourchette indicative. La capitalisation boursière s'établissait hier soir à 7,5 milliards de dollars environ. Le concepteur allemand de chaussures haut de gamme, détenu par L Catterton depuis deux ans, avait fait état auparavant d'une fourchette indicative allant de 44 à 49 dollars par action. Les premières cotations à New York ont dont été chahutées, durant une journée difficile pour le secteur du luxe. Un peu plus de 32 millions de titres ont été écoulés à l'occasion de l'IPO. 10,8 millions de titres étaient proposés par la compagnie et 21,5 millions par ses actionnaires.

Birkenstock est la quatrième grosse introduction ces dernières semaines à Wall Street, après le concepteur de puces Arm, le groupe de livraison alimentaire Instacart et la plateforme d'automatisation du marketing Klaviyo. Ces trois autres dossiers ont fixé d'abord leurs prix d'IPO en haut de fourchette ou au-dessus, avant de premières cotations en hausse. Néanmoins, ces trois valeurs ont rapidement effacé tout ou partie de leurs gains initiaux.

Parmi les investisseurs potentiels participant à l'IPO, Reuters avait indiqué que la Financière Agache avait manifesté son intérêt pour l'achat d'actions pour un montant de 325 millions de dollars, tandis que Durable Capital Partners et Norges Bank Investment Management auraient précisé leur intérêt pour 300 millions de dollars d'actions. L'investisseur en actions de croissance Baron Funds se serait manifesté pour obtenir 500 millions de dollars de titres. Birkenstock a été fondé en 1774 en Allemagne. La famille Birkenstock a dirigé l'entreprise pendant six générations après sa création. La marque entend se positionner comme article de mode porté par les mannequins et célébrités. Après l'introduction, le groupe de private equity L Catterton conserverait l'essentiel du capital.

Birkenstock a indiqué avoir réalisé pour les neuf mois se terminant fin juin des revenus en progression de 21% à 1,12 milliard d'euros, contre 921 millions d'euros un an plus tôt.