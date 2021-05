Birdz et Adeunis s'associent dans la création d'offres connectées conjointes

Birdz et Adeunis s'associent dans la création d'offres connectées conjointes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Birdz , filiale de Veolia et pionnière de l'IoT environnemental, et Adeunis, l'expert des capteurs et solutions IoT, joignent leurs expériences et portefeuilles afin d'apporter aux acteurs publics et tertiaires des solutions connectées fiables et industrialisées pour le pilotage environnemental des territoires.

Birdz et Adeunis sont deux acteurs reconnus pour leur succès dans la fourniture de solutions IoT (Internet des Objets). Leurs solutions s'intègrent dans une logique de transition numérique des bâtiments afin de permettre une meilleure efficacité énergétique, de garantir la qualité de l'air intérieur et de fluidifier le facility management. En combinant leurs offres et leurs expertises, ils souhaitent ainsi proposer à leurs clients des solutions complètes, performantes et industrialisables afin d'accompagner le pilotage environnemental des territoires...