Biotechs européennes : Erytech plutôt qu'Ipsen ?

(Boursier.com) — Ipsen rend 1% à 81,5 euros ce matin, le spécialiste de la recherche, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de médicaments étant victime d'une dégradation de la firme américaine Jefferies. Cette dernière a revu ainsi sa recommandation d''acheter' à 'conserver'. L'objectif de cours du broker est amplement réduit, passant de 135 euros à 90 euros. La prudence domine désormais sur la valeur, qui avait déjà été victime il y a quelques jours d'une dégradation à 'sous-pondérer' de JP Morgan assortie d'une réduction de l'objectif de cours de 103 à seulement 82 euros.

Selon les données de Bloomberg, six spécialistes restent à l'achat ou affichent des conseils équivalents, contre sept à conserver et trois à la vente. Le cours-cible moyen à 12 mois s'affiche à 102,28 euros.

Jefferies explique ce jour qu'il reste positif sur l'espace biotech européen pour l'année 2020, avec les fusions et acquisitions et les potentielles avancées cliniques. Le broker tient compte par ailleurs de valorisations jugées raisonnables et de plus faibles inquiétudes politiques sur le front américain. Les meilleurs choix du courtier dans le secteur sont Genmab, Oncopeptides et UCB - trois dossiers conseillés à l'achat. Jefferies voit aussi un ratio risque sur récompense attractif sur d'autres valeurs telles que Newron, Cassiopea ou Erytech (conseil d'achat).

Il se montre plus modéré sur les valeurs Lundbeck (conserver) ou Galapagos (conserver également).

Enfin, Jefferies dégrade donc Ipsen d'achat à conserver du fait d'un timing incertain et de l'impact potentiel de la concurrence générique sur son traitement de chimiothérapie Somatuline.