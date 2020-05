Biotechs : 4 dossiers à suivre !

(Boursier.com) — Du 29 au 31 mai se tiendra la conférence annuelle de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui est l'un des plus grands rendez-vous annuels dans le domaine de l'oncologie... Cet évènement qui se déroulera pour la première fois en mode virtuel, sera l'occasion pour les sociétés biopharmaceutiques de présenter leurs principaux programmes et de faire le point sur leurs derniers résultats cliniques. "Certaines des sociétés de notre coverage devraient également y être représentées" précise Portzamparc...

Celyad présentera son programme de CAR-T CYAD-101 dans le cancer colorectal métastatique, ainsi que sa nouvelle plateforme technologique shRNA destinée à produire sa nouvelle génération de CAR-T allogéniques. Verdict : "Acheter ; TP : 31 euros".

Innate Pharma présentera les données complémentaires de son étude de phase 2 avec la combinaison Monalizumab/Cetuximab

dans les cancers de la tête et du cou. Verdict : "Acheter ; TP : 11,1 euros".

Nanobiotix présentera des résultats intermédiaires de la deuxième partie de l'étude européenne de phase 1/2 dans les cancers de la tête et du cou. Verdict : "Acheter ; TP : 10,5 euros".

Cellectis/Allogene : Allogene Therapeutics, le partenaire de Cellectis présentera les premiers résultats intermédiaires de son étude de phase 1 ALPHA évaluant les CART ALLO 501 et ALLO 647 dans le lymphome folliculaire à larges cellules B. Verdict : "Acheter ; TP : 20,5 euros".