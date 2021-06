Biosynex : vive croissance du chiffre d'affaires

Biosynex annonce un chiffre d'affaires à fin mai 2021 de 190 millions d'euros (154 ME pour toute l'année 2020). Cette très forte hausse d'activité est portée par les ventes soutenues à l'international et par la dynamique des tests PCR et antigéniques SARS-CoV-2 en France. Les autotests, dont la vente au grand public et aux collectivités territoriales a été ouverte en début d'année 2021 dans de nombreux pays européens, ont également contribué à cet essor. Au cours des 3 derniers mois, Biosynex a su répondre à la forte demande d'autotests grâce à des capacités de production renforcées et à un cycle de fabrication raccourci par la montée en puissance de la nouvelle unité de fabrication basée en Alsace.

En parallèle, la société a bénéficié de nombreuses retombées de sa prospection de nouveaux marchés à l'étranger. La croissance à l'international affiche ainsi sur la période des premiers 5 mois de 2021 une hausse très supérieure à celle du marché domestique.

Perspectives

Pour les prochains mois, Biosynex prévoit une reprise du marché des tests sérologiques Covid-19 en appui des campagnes de vaccination, afin d'optimiser les stratégies vaccinales.

Avec le renforcement de ses réseaux en France et à l'International, Biosynex entend dynamiser son activité dans ses métiers historiques sur les marchés des professionnels de santé (laboratoires, pharmacies...).

Enfin, Biosynex poursuit ses efforts de diversification sur de nouvelles technologies de "point of care" avec notamment l'intégration d'Avalun, société spécialisée dans les plateformes de biologie portable connectée disposant d'un large champ d'application, en particulier dans le suivi des nombreux patients sous traitement anticoagulant par anti-vitamine K.

En parallèle, le groupe reste à l'écoute d'opportunités nouvelles de croissance externe pour élargir ses marchés cibles et son portefeuille technologique.