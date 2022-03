Biosynex : versement d'un dividende unitaire de 2 euros

(Boursier.com) — Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 382,5 ME, soit une multiplication par 2,5 par rapport à l'exercice précédent.

L'activité a tiré parti en 2021 des ventes des différents types de tests de diagnostic de l'infection par le SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19 (Tests PCR, antigéniques, sérologiques et autotests). La vente des tests Covid-19 représente en 2021 près de 90% du chiffre d'affaires 2021. BIOSYNEX s'est ainsi imposé comme le leader français incontournable des tests de diagnostic rapide avec son offre complète de tests couvrant les différentes approches de dépistage de cette pathologie. A titre illustratif, le Groupe a livré près de 90 millions de tests antigéniques en 2021 auprès de ses clients Pharmacies, Laboratoires, Hôpitaux, Professionnels de santé, commandes du secteur public tant en France qu'à l'international.

Grâce à sa capacité à proposer très vite des produits innovants, répondant aux exigences de qualité et permettant un diagnostic performant, BIOSYNEX a pu considérablement accroître son image, renforcer sa notoriété et développer ses réseaux commerciaux depuis le début de la crise sanitaire. Le nombre de pharmacies clientes a pratiquement doublé depuis 2020 pour atteindre 15.000 points de vente en France. De même, BIOSYNEX a accéléré sa présence dans les laboratoires privés et publics, les groupements et centrales d'achat ainsi que dans les EHPAD et les centres de santé.

En parallèle, le Groupe a démontré sa capacité d'innovation dans le domaine en plein essor du Point of Care avec ses tests rapides et autotests ainsi que dans le domaine porteur du diagnostic moléculaire avec son offre PCR Ampliquick développée et fabriquée sur son site d'Illkirch-Graffenstaden.

Au plan géographique, BIOSYNEX a intensifié sa présence à l'export avec une multiplication par 4,3 du chiffre d'affaires réalisé hors de France. Celui-ci représente en 2021 près de la moitié du total, récompensant ainsi la stratégie historique du Groupe de se développer sur de nouveaux territoires de vente, en Europe, Asie et Amérique Latine.

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE AMPLIFIÉE PAR LA HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET LA ROBUSTESSE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

Dans un contexte de très forte dynamique commerciale, BIOSYNEX a su parfaitement répondre aux challenges de l'hyper-croissance avec un modèle économique qui s'adapte quasiment en temps réel aux variations d'un marché Covid-19 très volatile. Le Groupe est parvenu à sécuriser ses approvisionnements auprès de ses partenaires tant en France qu'à l'étranger et a anticipé les besoins d'assemblage, de conditionnement et de logistique en créant de la capacité sur son site alsacien.

En 2021, la Marge Brute s'élève à 190,9 ME (49,9% du chiffre d'affaires) contre 81,2 ME (52,8% du chiffre d'affaires) pour l'année précédente, soit une progression de 135%. La diminution du taux de marge brute entre les deux exercices s'explique essentiellement par des ventes de produits Covid-19 à très forte volumétrie et plus faible marge dans des pays émergents à moindre pouvoir d'achat.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) ressort en hausse soutenue à 143,1 ME, soit 37,4% du chiffre d'affaires contre 33,8% en 2020. L'amélioration de 3,6 points du taux d'EBE illustre un modèle de coûts vertueux qui permet, en présence d'une augmentation d'activité, de maîtriser les charges de structure et les frais de personnel. Ces deux postes augmentent collectivement de 66,7% contre 148,5% pour le chiffre d'affaires. Toutefois il convient de noter que BIOSYNEX a engagé en 2021 un programme de recrutement important pour renforcer ses équipes dans les fonctions supports et opérationnelles.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des autres produits et charges, le résultat d'exploitation atteint 140,7 ME, soit 36,8% du chiffre d'affaires (+7,1 points vs. 2020).

Après prise en compte d'un résultat financier nul, d'un résultat exceptionnel de -1 ME, d'une charge d'impôt, y compris impôt différé, de 32,9 ME et d'une quote-part des sociétés mises en équivalence de -2,7 ME, le résultat net 2021 atteint 104 ME (multiplié par 3,3 par rapport à 2020) et fait ressortir une marge nette de 27,2%.

Compte-tenu du niveau de performance élevé en 2021, le Conseil d'Administration de BIOSYNEX, lors de sa réunion en date du 24 mars 2022, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 9 mai 2022 le versement d'un dividende unitaire de 2 euros par action contre 0,20 euro au titre de l'exercice 2020.

Au 31 décembre 2021, le Groupe a enregistré des capitaux propres de 167,8 ME, en progression de plus de 100 ME par rapport au 31 décembre 2020 liée principalement au résultat net de l'exercice.

La trésorerie à fin décembre 2021 s'élève à 132 ME contre 36,8 ME à fin décembre 2020, faisant ressortir un niveau de cash net à 96,8 ME. Ces liquidités abondantes permettent au Groupe d'investir dans de nouveaux développements et de disposer des moyens nécessaires pour réaliser de futures opérations de croissance externe.

PERSPECTIVES 2022 FAVORABLES

BIOSYNEX va continuer de bénéficier en 2022 de la contribution du chiffre d'affaires des produits Covid-19 mais dans une proportion nettement moindre de celle de 2021. L'incertitude liée à l'émergence de nouveaux variants du virus et l'évolution peu prévisible des mesures de prévention imposées par chaque pays ne permettent pas d'anticiper de manière certaine l'évolution de la demande. Toutefois le début de l'année 2022 est bien orienté avec un chiffre d'affaires supérieur à 91,8 ME en cumul à fin février (67,2 ME en janvier et 24,6 ME en février).

En parallèle, le Groupe a procédé depuis plusieurs années à des acquisitions stratégiques pour faire évoluer son offre de produits et renforcer son savoir-faire technologique.

Concernant la Division Diagnostics, la prise de participation dans THERADIAG en novembre 2021 vient compléter celle effectuée dans ProciseDX en juillet 2020 pour positionner BIOSYNEX dans le domaine porteur du monitoring des biothérapies. Elle ouvre également une perspective d'accès à différents marchés au plan international grâce notamment au contrat de distribution signé avec THERADIAG portant sur le test AMPLIQUICK SARS-CoV-2 de BIOSYNEX.

L'acquisition d'AVALUN en avril 2021 est venue renforcer l'offre BIOSYNEX Point of Care avec le LabPad, lecteur connecté, fiable, rapide et simple à utiliser, offrant différentes applications en soins primaires et urgences. Une application essentielle du LabPad destinée à contrôler les patients sous anti-vitamine K (AVK : traitement anticoagulants par voie orale) est en cours de déploiement auprès des EHPAD. Cette solution permettra de réduire à 10/15 minutes seulement la durée du parcours de soins contre plusieurs heures aujourd'hui depuis le prélèvement veineux jusqu'à une éventuelle prise en charge.

La dernière opération de croissance externe concerne la branche santé humaine d'ENALEES, spécialiste des tests de diagnostic basés sur l'amplification isotherme de l'ADN, permettant de détecter des agents infectieux dont le SARS-CoV-2, en 30 minutes, de façon simplifiée et avec une fiabilité comparable à la PCR classique.

Concernant la Division Pharmacie, elle a été renforcée fin 2019 avec le rachat de la branche santé familiale de VISIOMED et continuera à l'être avec de nouvelles acquisitions qui mettront à profit les réseaux commerciaux et la notoriété acquise lors de la pandémie.