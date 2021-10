Biosynex : sur les 9 premiers mois, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 309,9 ME

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 309,9 ME, soit 4,3 fois plus que celui comptabilisé pour les 3 premiers trimestres de l'année 2020. La part de l'activité relative à la Covid-19 représente 90,6% sur la période.

La demande en tests PCR et antigéniques SARS-CoV-2 est restée très élevée au courant des mois de juillet et aout stimulée par la quatrième vague de la pandémie et la prédominance du variant Delta malgré la montée en puissance de la couverture vaccinale. La mise en place du pass sanitaire a également conduit les personnes non vaccinées à multiplier les tests de dépistage pour accéder aux différents lieux publics.

Une baisse des ventes des tests Covid-19 (antigéniques et PCR) s'est amorcée en septembre et devrait se poursuivre avec l'arrêt du remboursement des tests de confort en vigueur au 15 octobre. L'impact de ce ralentissement constaté en septembre correspond à un retour progressif à une activité "post-Covid". Il se traduit par un chiffre d'affaires mensuel en septembre de 11,4 ME, contre 47,4 ME et 25,9 ME respectivement en juillet et aout 2021.

L'activité à l'export a poursuivi sa croissance avec un chiffre d'affaires 9 mois à 162,4 ME soit une multiplication de près de 8 fois par rapport à la même période de 2020. Le développement à l'international s'est largement nourri du succès des tests Covid-19 de BIOSYNEX auprès de la clientèle professionnelle, qui représente 93% de ses ventes.

La stratégie de BIOSYNEX visant à démocratiser la prévention et le diagnostic en l'amenant au plus près des patients récolte aujourd'hui les fruits du succès de ses tests antigéniques et sérologiques de la Covid-19 plébiscités par les professionnels de santé et le grand public pour leur simplicité et leurs performances.

Perspectives favorables

BIOSYNEX va poursuivre ses efforts de pénétration de nouveaux marchés à l'international pour ses tests SARS-CoV-2 notamment dans les pays dans lesquels la consommation de tests se maintient. Néanmoins l'amélioration de la situation sanitaire liée à l'augmentation de la couverture vaccinale oriente actuellement le marché à un niveau inférieur à celui des derniers mois.

Pour renforcer ses parts de marché, BIOSYNEX mise sur des solutions novatrices pour les patients et les professionnels de santé. Le lancement en septembre du 1er test antigénique connectable pour la détection du SARS-CoV-2 illustre la stratégie du groupe d'optimiser les parcours de soin du malade afin qu'il soit pris en charge le plus rapidement possible.

Comme précédemment indiqué, la crise sanitaire a inscrit durablement les Tests de Diagnostic Rapide (TDR) dans les différents systèmes de soins et mis en avant l'intérêt de la Biologie Décentralisée pour une meilleure prise en charge d'autres pathologies. BIOSYNEX entend tirer parti de ces évolutions majeures pour développer une offre de dépistage sur de nombreuses autres applications.

La prise de participations dans la société californienne ProciseDx et l'acquisition de la société grenobloise AVALUN illustrent la volonté de BIOSYNEX d'accéder à des technologies innovantes sur des applications variées. BIOSYNEX entend encore renforcer son accès à des solutions innovantes dans le domaine du Point of Care par des acquisitions et la mise en place de partenariats technologiques. BIOSYNEX travaille actuellement à fédérer différentes compétences en biologie et en bio-ingénierie par le biais de partenariats avec des organismes publiques et privés pour étendre son portefeuille de technologies.

BIOSYNEX prévoit également de renforcer sa présence en pharmacie en intensifiant sa force commerciale en France (actuellement une cinquantaine de commerciaux exclusifs en France, Suisse et Belgique).

Par ailleurs, les étapes du Financement Syndiqué se poursuivent dans la dynamique souhaitée, la phase rédactionnelle est lancée.

Les fondateurs de BIOSYNEX, Messieurs Larry Abensur, Thomas Lamy et Thierry Paper, ont reçu mercredi 6 octobre à Strasbourg le prix de l'entrepreneur de l'année pour la région Est, décerné par EY pour récompenser l'engagement de dirigeants "d'entreprises de croissance conciliant responsabilité et modèle économique pérenne". Ce prix salue la pertinence des choix stratégiques initiés par les dirigeants de BIOSYNEX depuis le début de la crise sanitaire.

BIOSYNEX communiquera le 20 octobre après bourse ses résultats semestriels 2021 qui sont attendus en très forte hausse.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2021, le 20 octobre 2021, après Bourse.