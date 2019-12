Biosynex signe l'acquisition des activités en santé familiale de Visiomed

Biosynex signe l'acquisition des activités en santé familiale de Visiomed









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biosynex a signé avec Visiomed un contrat portant sur l'acquisition partielle d'un fonds de commerce composé de la branche de santé familiale du groupe Visiomed - activités comprenant les dispositifs médicaux et les produits de parapharmacie non connectés. Cette branche d'activité qui regroupe 40 collaborateurs a réalisé au cours du 1er semestre 2019 un chiffre d'affaires de 2,9 ME dont 20% à l'international. Par cette opération, Biosynex entend accélérer son développement dans le réseau de la pharmacie d'officine grâce à un apport additionnel de clientèle et un accroissement de la force de vente provenant du groupe Visiomed... L'opération, dont les termes financiers restent confidentiels, a été financée pour partie par recours à l'endettement et le solde par prélèvement sur la trésorerie. L'acquisition prendra effet le 31 décembre 2019 afin de démarrer dès le 1er janvier 2020 l'intégration de l'activité 'Santé Familiale' du groupe Visiomed.

Biosynex bénéficiera ensuite d'une position de premier plan avec les pharmaciens pour anticiper dès 2020 l'essor attendu des actes de diagnostic et de prévention (Angine, HIV...) que les pharmaciens pourront directement réaliser dans leurs officines dans le cadre des nouvelles missions qui leur son imparties. Avec cette acquisition, le parc de clients de Biosynex devrait dépasser les 12.000 pharmacies en France. Grâce à cette intégration, 40 délégués pharmaceutiques seront alors sur le terrain. Ils présenteront les gammes communes et formeront les pharmaciens sur les TROD angines (pris en charge par la Sécurité Sociale en officine à compter de janvier 2020) et les autotests. Le groupe anticipe de nombreuses synergies commerciales dans un environnement réglementaire où la prévention en officine devient un axe prioritaire de santé publique. La reprise des activités de santé familiale de Visiomed, qui regroupent le dépistage, le diagnostic et la prévention, vient compléter et renforcer l'offre de Biosynex en pharmacie avec notamment son produit-phare, le Thermoflash, 1er thermomètre sans ontact, leader sur le marché français et référencé par l'OMS. Biosynex, offrira donc dès cet hiver une solution innovante dans sa lutte contre l'antibiorésistance, avec le test Angine Exacto Streptatest et le thermomètre Thermoflash.

"Biosynex, qui bénéficie déjà d'une forte croissance de ses ventes en pharmacie en 2019, vise des positions de premier plan sur les marchés des TROD et des Autotests, de la tensiométrie, et de la thermométrie, avec des marques très fortes comme Exacto et Thermoflash", conclut le groupe.