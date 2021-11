Biosynex : signature définitive d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 109 ME

(Boursier.com) — Biosynex , conseillée par NATIXIS PARTNERS DEBT ADVISORY, annonce la signature d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 109 ME arrangé par la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, conseillée par de GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES.

Le Financement Syndiqué est composé de plusieurs tranches :

Un crédit renouvelable de 20 ME

Un crédit confirmé de 34 ME

Un crédit non confirmé de 55 ME

Les banques participantes sont les suivantes :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE

BANQUE CIC EST

BANQUE POSTALE

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

BANQUE KOLB

CREDIT LYONNAIS

Grâce à cette ressource, Biosynex entend financer les besoins généraux du Groupe ainsi que la poursuite des opérations de croissance externe avec pour ambition de devenir leader européen dans le domaine du diagnostic rapide POC.

Ces acquisitions sont envisagées sur les deux axes principaux suivants :

Constitution d'un portefeuille de technologies synergiques et complémentaires en biologie moléculaire et dans le Point of Care.

Accélération du développement international avec l'acquisition de distributeurs ou la constitution de filiales.

Prochaine publication : Biosynex mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet son calendrier de publication de l'information financière 2022 d'ici la fin de l'année.