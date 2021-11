Biosynex s'offre la branche d'activité santé humaine de la société ENALEES

(Boursier.com) — Biosynex annonce avoir signé une lettre d'offre ferme pour acquérir la branche d'activité santé humaine de la société ENALEES. Cette acquisition porterait notamment sur une solution de tests diagnostiques moléculaires rapides suivant une méthode d'amplification isotherme utilisable pour identifier certaines maladies infectieuses.

La solution, développée par son équipe R&D basée à Evry-Courcouronnes sur le site de Genopole est composée d'un système d'extraction breveté et d'un réactif d'amplification lyophilisé. La technique d'amplification isotherme utilisée par ENALEES consiste comme la PCR à amplifier des séquences spécifiques d'ADN et ainsi permettre de détecter la présence d'agents infectieux. ENALEES a également collaboré à l'occasion de la pandémie au COVID-19 notamment avec la société BERTIN TECHNOLOGIES pour développer un test de détection de l'ARN du SARS-CoV-2 par amplification isotherme, validé avec le concours de l'INSTITUT PASTEUR.

Au-delà des produits existants, l'acquisition envisagée comprendrait un transfert de technologie permettant à terme à Biosynex de développer et produire sur son site de Strasbourg des tests de diagnostic basés sur l'amplification isotherme de l'ADN d'agents infectieux (virus, bactéries et parasites) réalisables au coup par coup en environ trente minutes. Ces produits viseraient un large panel de paramètres à commencer par le test Lyme. D'autres développements seraient en cours en néonatologie et dans le domaine des infections tropicales et respiratoires. Ces tests seraient destinés à une utilisation dans les laboratoires satellites disposant d'un équipement réduit ou dans les laboratoires hospitaliers d'urgence.

En outre, l'acquisition envisagée serait accompagnée de l'octroi par ENALEES à BIOSYNEX d'une licence gratuite d'utilisation d'un système d'extraction sur filtre développé par ENALEES. ENALEES a accordé à BIOSYNEX une période d'exclusivité jusqu'au 31 janvier 2022.

La réalisation définitive de cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait intervenir à la fin du mois de décembre 2021, sous réserve de la conclusion de la documentation juridique définitive par BIOSYNEX et ENALEES. Cette acquisition serait intégralement réalisée en numéraire avec des paiements échelonnés en fonction de l'avancée du transfert de technologie. Créée en 2015, ENALEES emploie une vingtaine de collaborateurs.