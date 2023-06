Biosynex s'offre l'activité soins oculaires des laboratoires Innoxa

(Boursier.com) — Biosynex annonce l'acquisition de l'activité soins oculaires des laboratoires Innoxa, avec une gamme de produits de soins et de prévention qui renforce la Division Pharmacie Biosynex Pharma et qui lui ouvre un nouveau marché, tant en France qu'à l'international dans le domaine de la sécheresse oculaire. Depuis leur création en 1920, les Laboratoires Innoxa travaillent en collaboration avec des scientifiques et des médecins de différents centres de recherche et des talents d'expertise dans l'optique et dans les soins oculaires. Ils s'engagent à proposer des produits de haute performance, avec des formules de dernière génération, pour répondre aux attentes des consommateurs sur la sécheresse oculaire. Ils sont en conformité avec les normes en vigueur pour la Communauté Européenne et innovent en proposant des formules déposées garantissant sécurité, fiabilité et innocuité. La mission des Laboratoires Innoxa est de traiter les problèmes oculaires du quotidien des consommateurs et de leur apporter un soulagement immédiat.

Biosynex déploiera ces nouvelles gammes de produits de soins auprès de son large réseau de pharmacies en France, et au travers de ses filiales sur l'ensemble du marché européen. Comme annoncé précédemment, Biosynex continue à renforcer sa présence dans les pharmacies en Europe grâce à des produits à forte notoriété et disposant d'une image synonyme de qualité et répondant à des problématiques de santé croissantes. Par cette acquisition, Biosynex pénètre le marché des soins de confort oculaire dont le développement s'accélère avec le vieillissement de la population (fragilité accrue des yeux et sécheresse oculaire), l'exposition croissante de la population aux écrans (ordinateurs et téléphones portables). Cette acquisition illustre la stratégie du groupe visant à réorienter sa croissance vers des produits leaders sans lien avec la pandémie Covid-19.