Biosynex s'offre Avalun !

Biosynex s'offre Avalun !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biosynex annonce la signature d'une offre ferme en vue d'acquérir 100% des actions et des instruments dilutifs de la société Avalun. S'appuyant sur une technologie protégée par de multiples brevets issue du CEA Leti (Laboratoire d'Electronique des Technologies de l'Information du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives) à Grenoble, Avalun a développé un automate de diagnostic in vitro portable et connecté de nouvelle génération dénommé LabPad. Bien que tenant dans la main, ce lecteur permet non seulement la réalisation de tests immunologiques mais aussi la réalisation de tests de coagulation, ce qui en fait "l'une des plateformes de biologie portable disposant du plus large champ d'application".

A ce jour, deux tests sont commercialisés en Europe par Avalun : Tsmart INR (International Normalized Ratio), pour le suivi des patients sous traitement anticoagulant par anti-vitamine K (AVK), soit une population d'environ 800.000 patients en France et Ksmart SARS-Cov2 Antigen pour la détection antigénique automatisée de la Covid-19. Plusieurs autres tests sont en cours de développement, notamment pour le suivi de la sérologie SARS-CoV-2, des états de dénutrition et de pathologies cardiovasculaires.

Au-delà de viser un large panel de tests, le LabPad a été conçu pour fonctionner en lien avec une application smartphone afin de répondre à l'émergence des parcours de soins connectés. La pertinence de cette vision s'est trouvée matérialisée en France par l'expérimentation de biologie délocalisée Di@pason, financée par la CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) et permettant aux acteurs de terrain (cabinets d'infirmiers, maisons de soins, EHPADs...) de réaliser les mesures d'INR au plus près des patients, sous la responsabilité des laboratoires de biologie médicale partenaires.

Avec la pandémie, Biosynex s'est imposé comme un acteur incontournable de la biologie décentralisée avec son offre complète de tests rapides et faciles à utiliser. Accessibles aux professionnels de santé, ils sont adaptés à un déploiement à grande échelle et permettent une prise en charge rapide des patients tout en optimisant leur parcours de soin.

Ces tests rapides dits "point of care" ou POC (sur le lieu de soin) connaissent une forte croissance notamment aux États-Unis et en Europe. Grâce à ce rapprochement avec Avalun, acteur déjà présent sur le marché de fort volume du suivi des patients traités par anticoagulants de type AVK, Biosynex va pouvoir commercialiser à grande échelle cette nouvelle offre diagnostique en France et à l'international.

Biosynex utilisera le savoir-faire d'Avalun reposant sur une équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine d'ingénieurs, d'informaticiens et de biologistes basée à Grenoble pour développer de nouvelles applications Point of Care en synergie avec les équipes de Strasbourg. Biosynex bénéficiera également des atouts d'un outil de production entièrement robotisé.

La signature de la documentation juridique définitive liée à cette opération d'acquisition de 100% des actions et des instruments dilutifs d'Avalun est prévue fin avril sous réserve de la levée de certaines conditions suspensives.

L'acquisition devrait être réalisée soit intégralement en numéraire soit pour partie en numéraire et pour partie en actions Biosynex au choix de chacun des cédants.