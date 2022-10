Biosynex : retour à une activité plus normative

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Biosynex au 1er semestre 2022 s'établit à 142,2 millions d'euros, en baisse de 37% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Comme prévu, le Groupe a observé, sur le 2e trimestre, une nette diminution des ventes de produits Covid-19 à 17,3 ME (140,4 ME au T2 2021) liée à l'amélioration de la situation sanitaire, et à une concurrence accrue sur les différents segments du diagnostic Covid-19. La part des produits Covid-19 qui représentait 89% des ventes du 1er trimestre 2022, est retombée à 54% au 2e trimestre 2022.

Le retour à une activité plus normative sur ces produits s'accompagne néanmoins d'une forte progression des autres produits du Groupe qui totalisent un chiffre d'affaires de 26,7 ME, en hausse de 27% par rapport au 1er semestre 2021. Cette progression des activités hors Covid-19 est portée par les performances des produits Point of Care et de santé familiale et par les premières contributions de PARAKITO et de BHR (filiale UK). "Elle démontre la pertinence de la stratégie de diversification menée actuellement par Biosynex au travers des récentes opérations de croissance externe", commente Larry Abensur, PDG de Biosynex.

Dans un contexte de normalisation de l'activité après la forte croissance induite par la crise sanitaire en 2020 et 2021, Biosynex confirme, sur le 1er semestre 2022, la résilience des indicateurs de rentabilité avec un niveau de marge brute de 53% (55,9% atteint au S1 2021). Au 1er semestre 2022, la marge brute s'élève ainsi à 75,4 ME contre une performance record de 126 ME réalisée l'an passé.

Pour le 1er semestre 2022, l'EBE s'établit à 50,3 ME (100,4 ME sur la même période de l'exercice précédent). La marge d'EBE ressort ainsi à un niveau élevé de 35,3%.

Le résultat d'exploitation atteint 47 ME, soit 33% du chiffre d'affaires. Le résultat net consolidé atteint 30,6 ME, faisant ressortir une marge nette de 21,5%.

Structure bilancielle solide

Au 30 juin 2022, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 176,2 ME, en légère progression par rapport au 31 décembre 2021. La dette financière brute atteint 36,5 ME à fin juin 2022 (35,3 ME 6 mois plus tôt). La trésorerie à la même date s'élève à 93,5 ME, faisant ressortir un niveau de cash net à 57 ME.

La trésorerie disponible permet au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour poursuivre la transformation initiée et mener à bien sa politique active de croissance externe.

Quelle stratégie post Covid-19 ?

Pour la fin de 2022 et l'année 2023, le Groupe anticipe une normalisation du niveau d'activité autour des produits Covid-19. Biosynex reste néanmoins prêt à répondre à une éventuelle relance de ces activités qui dépendra de l'émergence et de la virulence de futurs variants du virus.

Dès 2021, Biosynex s'est concentré sur l'après-pandémie avec l'ambition de construire un groupe leader du diagnostic de santé en Europe, autour de ces quatre principaux métiers (point of care, biologie moléculaire, tests de diagnostic rapide et biologie classique), capable de répondre aux enjeux futurs de santé publique.

Le Groupe poursuit sa stratégie de développement, qu'il peut financer par une forte génération de cash issue de la période Covid-19. Depuis 2021, Biosynex poursuit ainsi une politique de croissance externe ciblée avec pour objectif de renforcer les gammes de produits du Groupe que ce soit en Pharmacie ou en Diagnostic, d'accélérer son développement à l'international ainsi que d'acquérir la maitrise de nouvelles technologies et de renforcer ses capacités de production intragroupe. Les rapprochements récents ou à venir (Procise Dx, AVALUN, BHR, ParaKito, Enalees, Theradiag) contribuent déjà au renforcement du portefeuille de produits et technologies synergiques et complémentaires et ancrent BIOSYNEX dans une nouvelle dynamique de croissance pérenne.