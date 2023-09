Biosynex : Résultat net consolidé prenant en compte des dépréciations conjoncturelles de stocks de produits Covid-19

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de BIOSYNEX au 1er semestre 2023 s'établit à 42,7 ME, en baisse de 99,5 ME par rapport à la même période de l'exercice précédent. Comme prévu, le Groupe a vu l'apport du revenu des produits liés à la pandémie fondre de 111 ME sur le semestre avec un CA Covid-19 ramené à 4,5 ME.

A contrario, le chiffre d'affaires réalisé sur les autres produits du Groupe est en nette croissance à 38,2 ME, soit une progression de plus de 43%, portée notamment par l'intégration des sociétés acquises.

Sur le plan géographique, le chiffre d'affaires à l'international représente 16,2 ME, soit 38% de l'activité totale du Groupe (47% au 1er semestre 2022).

UNE POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE INTENSE POUR CONSTRUIRE LE BIOSYNEX DE DEMAIN

Sur les deux dernières années, BIOSYNEX a investi plus de 100 ME dans sa politique de croissance externe, principalement sur ses fonds propres. L'année 2023 a encore été marquée par de nombreuses acquisitions pour un montant de plus de 45 ME : finalisation de l'offre publique d'achat sur THERADIAG, offre publique d'achat sur CHEMBIO, acquisition de la gamme de soins oculaires INNOXA, prise de participation à 100% de PROCISEDX et acquisition de QUALIGEN en juillet 2023.

Avec l'ensemble de ces relais de croissance, BIOSYNEX est en mesure de confirmer un chiffre d'affaires 2023 autour de 100 ME. En considérant les acquisitions de l'année rétroactivement au 1er janvier 2023, le chiffre d'affaires proforma ressortirait à plus de 120 ME en 2023.

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES IMPACTÉES PAR LA FORTE BAISSE DE L'ACTIVITÉ COVID-19 ET PAR LES CHARGES EXCEPTIONNELLES DE RESTRUCTURATION ET D'INTÉGRATION

Dans un contexte de reflux massif de l'activité Covid-19, BIOSYNEX a réorienté son développement vers des produits prometteurs à plus forte marge. La marge brute globale du 1er semestre 2023 ressort à 24,8 ME, soit 58,1% du chiffre d'affaires contre 53% pour la même période de l'année écoulée.

L'EBE est en perte de 7,5 ME au 1er semestre 2023 contre un excédent de 50,3 ME au 1er semestre 2022. En dehors de l'effet mécanique de la forte baisse d'activité, l'EBE intègre également des coûts non récurrents d'acquisition et de restructuration pour plus de 5 ME. Retraité de ces éléments ponctuels, l'EBE limite sa perte semestrielle à un peu plus de 2 ME.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des autres produits et charges, le déficit d'exploitation atteint 19 ME, soit 44,5% du chiffre d'affaires. En neutralisant les coûts non récurrents dans l'EBE, l'impact de la dépréciation exceptionnelle de certains stocks de produits Covid-19 et de certains actifs incorporels issus d'acquisitions passées pour un total global de 12,5 ME, le résultat d'exploitation affiche un déficit de 6,5 ME.

Sur le 1er semestre 2023, BIOSYNEX enregistre un résultat financier de -1,2 ME, qui inclut essentiellement une provision exceptionnelle sur actifs financiers du même montant. Après intégration d'un produit d'impôt de 0,6 ME et de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (-1,5 ME attribuable principalement à PROCISEDX), le résultat net consolidé atteint -19,3 ME, dont 14,6 ME de charges nettes non récurrentes.

STRUCTURE BILANCIELLE

Au 30 juin 2023, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 136,8 ME, en diminution de 25,8 ME par rapport au 31 décembre 2022.

La dette financière brute atteint 70,1 ME à fin juin 2023 contre 52,1 ME au 31 décembre 2022. La trésorerie au 30 juin 2023 s'élève à 45,3 ME, faisant ressortir un niveau de dette nette à 24,8 ME, soit un gearing maitrisé de 18%.

ACCÉLÉRATION ATTENDUE DE L'ACTIVITÉ AU 2ND SEMESTRE 2023

Pour la fin de l'année 2023, le Groupe anticipe un accroissement de la contribution des nouvelles sociétés acquises qui s'inscrivent pleinement dans la stratégie de BIOSYNEX de devenir un acteur global dans l'industrie du diagnostic in vitro sur ses quatre axes stratégiques : tests rapides, biologie délocalisée (Point of Care), monitoring des biothérapies et biologie moléculaire.

La bonne orientation de l'activité devrait être renforcée par :

La progression significative des ventes aux Etats-Unis des produits de la gamme CHEMBIO (HIV, syphilis, etc.) ainsi que la gamme FastPack de QUALIGEN,

Le succès des tests HIV de CHEMBIO sur le marché brésilien,

Le lancement de nouveaux produits en Europe notamment de nouvelles applications sur le Labpad,

Le déploiement de la gamme INNOXA en pharmacie (France et export).

"L'année 2023, qui sonne la fin du marché exceptionnel des produits Covid-19, nous oblige à accélérer la mutation de BIOSYNEX selon le plan de transformation que nous avons annoncé l'an dernier à la communauté financière. Ce changement profond nécessite évidemment de prendre des mesures drastiques qui affectent ponctuellement notre modèle économique et notre rentabilité, mais ouvre une perspective de chiffre d'affaires de 3 à 4 fois celui de l'activité pré-Covid pour l'année 2024. Le changement de dimension de BIOSYNEX montre déjà ses effets vertueux avec une amélioration du taux de marge brute globale. Toute l'équipe de management est totalement mobilisée pour faire de la transformation de BIOSYNEX un véritable succès" commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaine communication : Réunion SFAF par visio-conférence le 19 octobre 2023 à 10h00.