Biosynex reprend les 57,33% non détenus de ProciseDx

(Boursier.com) — Biosynex a signé le 9 juin un contrat d'acquisition visant la totalité des actions non encore détenues de la société de droit du Delaware ProciseDx.

Nestle Health Science ainsi que les autres actionnaires, employés, anciens employés et investisseurs qui représentaient un bloc de 57,33% du capital ont cédé l'intégralité de leurs titres en contrepartie d'un paiement initial immédiat, d'un paiement différé dû le 28 décembre 2023 et d'un complément de prix qui sera versé sous réserve de l'obtention des autorisations de commercialisation de la FDA selon la procédure de novo des tests ProciseDx IFX (Infliximab) et ProciseDx ADL (Adalimumab) avant le 15 décembre 2023.

L'enregistrement de ces deux produits est actuellement en cours auprès de la FDA qui avait déjà délivré en novembre 2022 les autorisations de commercialisation 510k pour le test ProciseDx CRP et l'instrument ProciseDx.