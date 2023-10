Biosynex : Redémarrage des ventes au T3 2023 porté par l'intégration réussie des acquisitions

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2023, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d'affaires de 24,4 ME, en hausse de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce redémarrage de la croissance est le fruit d'une politique d'acquisitions très dynamique de BIOSYNEX depuis 18 mois visant à constituer un leader référent dans la prévention, le dépistage et le diagnostic rapide tant à destination de la santé familiale que des professionnels. Cette stratégie vise également à compenser la forte baisse anticipée des produits Covid-19 liée au reflux de la pandémie.

Le développement des ventes a été porté en particulier par la Division DIAGNOSTIC qui a bénéficié notamment de l'apport de chiffre d'affaires de THERADIAG et de CHEMBIO. Cette dernière a également contribué à l'essor de la zone Export

Un chiffre d'affaires 9 mois en recul expliqué par la très forte baisse des ventes Covid-19

Sur les 9 premiers mois de l'année, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 67,1 ME contre 164,3 ME à fin septembre 2022, soit une baisse de 59%.

Cette décrue est, comme déjà annoncé, uniquement imputable à l'effondrement du revenu issu de la commercialisation des tests Covid-19 (-62,5 ME pour les autotests et -38,5 ME pour les TDR

L'activité hors Covid-19 s'établit à 60,4 ME à fin septembre soit une hausse de 63%.

Poursuite du retour à la croissance des ventes attendu au T4 2023 et prévision annuelle proche de 100 ME de chiffre d'affaires

Pour la fin de l'année 2023, le groupe confirme la bonne orientation de l'activité des sociétés acquises qui évoluent dans les secteurs porteurs tels que le monitoring des biothérapies ou la biologie délocalisée (Point of Care). En particulier l'obtention récente par ProciseDx des premières autorisations de la FDA pour des tests de suivi thérapeutique de médicaments biologiques, le Remicade, l'Humira et leurs biosimilaires ouvre des perspectives très favorables au développement du Groupe aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, BIOSYNEX anticipe un chiffre d'affaires 2023 proche de 100 ME avec des perspectives solides de croissance à deux chiffres pour les exercices suivants.

Le titre monte de près de 5% ce jeudi sous les 9 euros.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 2023, le 23 janvier 2024, après Bourse.