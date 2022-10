Biosynex : recul des ventes de produits Covid-19 au 3e trimestre

(Boursier.com) — L 'activité de Biosynex au 3e trimestre 2022 confirme la tendance de net recul des ventes de produits Covid-19, en lien avec l'amélioration du contexte sanitaire en France et à l'étranger. Sur la période, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 21,8 millions d'euros en baisse de 74% par rapport au 3e trimestre de l'exercice précédent.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Biosynex s'établit à 164,1 ME, en repli de -47%. Les ventes de produits hors Covid-19 sont en forte croissance de 27% sur la période avec un chiffre d'affaires de 36,9 ME. Leur part dans le mix produit progresse et représente 22% de l'activité du Groupe, contre 9% sur les 9 premiers mois de 2021.

Le chiffre d'affaires à l'international représente 43% de l'activité totale du Groupe sur les 9 premiers mois de 2022, contre 52% sur la même période en 2021.

Rappelons que Biosynex vient également de publier ses comptes du 1er semestre 2022.