Biosynex : Project Merci Merger prolonge son offre d'achat sur Chembio Diagnostics

(Boursier.com) — Project Merci Merger Sub, Inc, une société de droit du Nevada et filiale indirectement détenue à 100% par Biosynex, a prolongé la période d'offre publique d'achat pour acquérir l'ensemble des actions ordinaires émises et en circulation de Chembio Diagnostics, Inc. (Nasdaq : CEMI) au prix de 0,45$ par action, net pour le vendeur en espèces, sans intérêt et sous réserve de toute retenue fiscale requise, jusqu'au 28 mars 2023 à 18h, heure de New York, sous réserve de toute nouvelle prolongation.

L'offre publique d'achat devait précédemment expirer une minute après 23h59, heure de New York, le 14 mars 2023.

L'ensemble des autres termes et conditions de l'offre publique d'achat restent inchangés.

Securities Transfer Corporation, le dépositaire et l'agent payeur de l'offre publique d'achat, a indiqué que le 14 mars à 18h heure de New York, environ 12.664.710 actions avaient été valablement déposées et dont le dépôt n'avait pas été valablement révoqué dans le cadre de l'offre publique d'achat, ce qui représente environ 34,5% des actions actuellement en circulation.

La réalisation de l'offre publique d'achat reste sous réserve des conditions additionnelles décrites dans la déclaration d'OPA déposée le 14 février par Project Merci Merger Sub et Biosynex auprès de la US Securities and Exchange Commission (SEC).