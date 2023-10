Biosynex : ProciseDx élargit son portefeuille de propriété intellectuelle aux Etats-Unis

(Boursier.com) — ProciseDx Inc, filiale de Biosynex acquiert deux brevets américains dans le domaine de la surveillance thérapeutique des médicaments (TDM) biologiques, afin de compléter son portefeuille mondial de brevets. Les deux brevets ont été achetés à W.Health LP qui avait précédemment acquis les brevets d'Atonomics Corporation.

"Nous pensons que ces brevets, ainsi que notre propriété intellectuelle existante, constituent une base solide pour élargir notre champ d'action dans le domaine de la surveillance thérapeutique des médicaments biologiques", estime Larry Mimms, PhD, Directeur Général de ProciseDx.

ProciseDx Inc. a récemment annoncé que la FDA lui a accordé une autorisation de novo pour les tests de suivi thérapeutique des médicaments (TDM) pour l'infliximab (Remicade et biosimilaires Inflectra et Renflexis) et l'adalimumab (Humira et Amjevita).

Rappelons que Biosynex détient 100% de ProciseDx et une participation majoritaire dans la société française Theradiag. Un traité de fusion entre Biosynex et Theradiag a été approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés, le 29 septembre.