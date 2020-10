Biosynex : prises de profits après les résultats

(Boursier.com) — Victime de prises de bénéfices quelque peu logiques après l'explosion du titre cette année, Biosynex cède 6,2% à 16,7 euros en ce milieu de semaine à Paris. Le spécialiste du diagnostic in vitro a fait état d'un EBE semestriel de 11,8 millions d'euros contre 1,1 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 44,1 millions d'euros, 2,5 fois supérieur à celui de la même période sur 2019. La très bonne tenue de l'activité s'est confirmée au troisième trimestre avec des revenus de 28 ME, multipliés par 3,6 sur un an.

Le Groupe a connu une forte accélération de son activité due au décollage de ses ventes de tests PCR dans le circuit professionnel et à la poursuite de la progression des produits grand public comme le ThermoFlash. Il anticipe, pour l'ensemble du second semestre, la poursuite d'une bonne dynamique commerciale sur toutes ses gammes de produits alors que le seuil des 100 ME de chiffre d'affaires pourrait être atteint sur l'année.

Malgré l'excellente performance du titre (+585% en 2020), Euroland Corporate estime que le potentiel de revalorisation n'est pas épuisé et réitère son avis 'achat' avec un objectif porté de 15 à 22 euros.