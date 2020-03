Biosynex prévoit le lancement à brève échéance d'un test sérologique rapide pour le diagnostic du Covid-19

(Boursier.com) — Biosynex annonce le lancement d'une gamme de tests dédiés au diagnostic du Covid-19. La société va proposer trois nouvelles solutions diagnostiques pour l'infection à Covid-19 basées, d'une part, sur la biologie moléculaire (PCR) et, d'autre part, sur l'immunochromatographie.

Concernant la technologie PCR, Biosynex confirme la signature d'un accord de distribution avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical. Cet accord porte sur la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Credo Diagnostics Biomedical a développé une plateforme de biologie moléculaire permettant de détecter des agents infectieux - dont le Covid-19 et les virus de la grippe - par PCR en 20 minutes maximum. Ce système peut être utilisé dans des laboratoires d'analyses médicales de ville, dans des hôpitaux périphériques ou même directement par le personnel soignant dans les services cliniques. Ce test a été validé chez des patients de Singapour infectés au début de la pandémie à Coronavirus et vient d'obtenir le marquage CE.

Biosynex commercialisera par ailleurs le kit PCR développé par la société chinoise Liferiver basée à Shanghai et qui vient d'obtenir le marquage CE. Ce système multiplex permet d'identifier 3 séquences d'ARN spécifiques du SARS-CoV-2. Cette technologie de PCR en système ouvert donne la possibilité aux laboratoires privés et hospitaliers qui ont déjà une expérience en biologie moléculaire de réaliser des tests en série et d'obtenir les résultats en deux heures environ à partir de la réception au laboratoire et du traitement de l'écouvillon.

Enfin, Biosynex prévoit le lancement à brève échéance d'un test sérologique rapide immunochromatographique de détection dans le sang des anticorps spécifiques du virus responsable du Covid-19. Ce test permet à partir d'une goutte de sang de détecter en 10 minutes les anticorps spécifiques du Covid-19 qui apparaissent environ 10 à 15 jours après la contamination. Cette détection sérologique permet de déterminer rétrospectivement l'exposition au virus de porteurs sains ou de patients ayant présenté des signes mineurs de l'infection au Covid-19. Selon une récente étude parue dans la revue Lancet, la sérologie pourrait également être utilisée en complément de la PCR chez des patients hospitalisés tardivement et chez lesquels la charge virale serait indétectable par méthode PCR.

Biosynex précise avoir reçu de nombreuses demandes pour ce produit de la part de pays où la pandémie à Coronavirus est très active. En France, le test sérologique est envisagé pour un dépistage massif dans lequel semble vouloir s'engager le conseil scientifique du Ministre de la Santé à l'issue de la période de confinement. Biosynex reste dans l'attente des directives gouvernementales pour le commercialiser.