Biosynex obtient les autorisations de 4 pays pour ses autotests antigéniques SARS-CoV-2

Biosynex obtient les autorisations de 4 pays pour ses autotests antigéniques SARS-CoV-2









(Boursier.com) — Biosynex a obtenu la dérogation dans 4 pays européens (Allemagne, Belgique, France et Pays-Bas) pour ses autotests antigéniques SARS-CoV-2 en cours de marquage CE.

L'entreprise leader dans les Tests de Diagnostic Rapide (TDR) franchit une nouvelle étape stratégique dans la prévention de la pandémie Covid-19 avec l'autorisation de diffuser ses autotests rapides dans 4 états européens majeurs. En France, Biosynex est le seul acteur avec un second laboratoire à être référencé sur le site du ministère de la santé.

Biosynex anticipe une très forte demande pour ces nouveaux autotests et s'est déjà mis en ordre de marche pour assurer leur diffusion européenne depuis le site de Strasbourg. Le recrutement et la formation de plusieurs centaines de personnes ont déjà commencé afin de faire rapidement monter les capacités de production.

Rappelons que ces autotests sont très attendus par le grand public. Ils doivent accompagner le retour à une vie sociale plus ouverte en permettant à chacun de connaître facilement et rapidement l'existence ou non d'une contamination.