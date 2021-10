Biosynex : nettement bénéficiaire au 1er semestre 2021

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 225,2 millions d'euros, soit plus de 5 fois celui du 1er semestre de l'exercice précédent. La croissance a bénéficié du très grand succès de toute la gamme de tests Covid-19 commercialisée par Biosynex pour dépister et mieux prévenir cette infection. L'activité a également connu une forte dynamique à l'international (x7,6 par rapport au 1er semestre 2020) avec des succès commerciaux permettant une pénétration de ses offres dans de nombreux pays y compris en dehors de l'Union Européenne.

Biosynex bénéficie ainsi depuis plusieurs trimestres de sa position de pionnier puis d'expert dans la prise en charge de la Covid-19 en répondant à la demande soutenue de produits diagnostiques et d'automesure (tests PCR, antigéniques, sérologiques et thermométrie). Le chiffre d'affaires en liaison avec la pandémie représente 90% du chiffre d'affaires total de la période.

Dans un contexte d'hyper-croissance, Biosynex a mis en place une politique proactive d'approvisionnements en composants clés combinée à une capacité à adapter rapidement ses moyens de production et d'assemblage afin de constamment veiller à ne pas être en rupture de fabrication. A l'occasion de cette pandémie, Biosynex a également développé une unité de production de biologie moléculaire totalement intégrée sur le site d'Illkirch qui lui a permis de prendre des parts de marché significatives sur le marché de la PCR avec son kit Ampliquick SARS-CoV-2. En parallèle, le Groupe a veillé à maintenir une bonne rotation de ses stocks afin de ne pas générer d'obsolescence ni d'obérer son besoin en fonds de roulement.

Au 1er semestre 2021, la marge brute s'élève à 126 ME (55,9% du chiffre d'affaires) contre 23,8 ME (53,9% du chiffre d'affaires) pour la même période de l'année précédente, soit une multiplication par 5,3 du montant et une amélioration de 2 points du taux de marge. L'EBE s'établit à 100,4 ME et amplifie nettement (x8,5) la hausse de la marge brute. La marge d'EBE ressort ainsi à 44,6% en croissance de près de 17 points par rapport au 1er semestre 2020.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des autres produits et charges, le résultat d'exploitation atteint 98,3 ME, soit 43,7% du chiffre d'affaires.

Le résultat net consolidé atteint 70,5 ME, faisant ressortir une marge nette de 31,3%.

Structure bilancielle renforcée

Au 30 juin 2021, le Groupe affiche des fonds propres de 136,1 ME, en hausse de près de 70 ME par rapport au 31 décembre 2020. La variation des capitaux propres provient pour la majeure partie du résultat net du 1er semestre 2021 et de l'augmentation de capital de 15 ME réalisée en janvier 2021 auxquels il convient de soustraire le versement du dividende 2020 et la valeur des actions propres acquises.

La dette financière brute atteint 23 ME à fin juin 2021 (15,8 ME 6 mois plus tôt). La trésorerie à la même date s'élève à 97,7 ME, faisant ressortir un niveau de cash net à 74,7 ME. La trésorerie disponible permet au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour assurer son développement et réaliser de futures opérations de croissance externe.

Perspectives

Biosynex va intensifier ses efforts de pénétration de nouveaux pays pour ses tests SARS-CoV-2 et continuer de tirer parti de sa position d'expert dans le dépistage de la Covid-19 pour saisir toutes les opportunités à venir sur ce marché. L'accent sera notamment mis sur l'amélioration du parcours de soin du patient et sur l'intensification du maillage commercial du groupe dans ses géographies cibles.

Toutefois le Groupe s'est préparé depuis des mois à l'après Covid-19 et a mis en place de nombreuses mesures pour faire face à la décroissance programmée de ce marché avec le recul de la pandémie.

La crise sanitaire a mis en avant l'importance des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) dans les différents systèmes de soins et l'intérêt de la Biologie Décentralisée pour une meilleure prise en charge des patients. Dans ce contexte, Biosynex a d'ores et déjà identifié plusieurs applications pour lesquelles le développement du Point of Care s'adapte parfaitement et qui pourraient constituer des relais de croissance importants dans le futur. Le récent rapprochement avec ProciseDx et Avalun constitue une illustration concrète de cette stratégie.

La forte génération de cash issue des 12 derniers mois donne à Biosynex les moyens de ses ambitions en matière de croissance externe. Celle-ci visera notamment la constitution d'un portefeuille de technologies synergiques et complémentaires avec des lecteurs automatiques connectés.