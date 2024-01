Biosynex : lourd repli du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Biosynex a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 93,1 millions d'euros, en diminution de -53% par rapport à l'exercice précédent. Cette décroissance doit cependant s'analyser de manière distincte entre l'activité liée au Covid-19 (-92%) et celle en relation avec les autres gammes de produits (+48%).

Comme constaté depuis plusieurs trimestres, le recul durable de la pandémie impacte négativement les ventes de produits Covid-19. Le chiffre d'affaires 2023 des produits Covid-19 enregistre une baisse de 130 ME en un an, qui s'ajoute à une précédente décroissance de plus de 200 ME pour l'exercice précédent. Le revenu issu des ventes de produits Covid-19 atteint ainsi en 2023 un point bas à 10,9 ME et devient un élément marginal de la contribution au chiffre d'affaires consolidé du groupe Biosynex. En revanche, Biosynex a poursuivi en 2023 sa dynamique de croissance dans ses segments stratégiques cibles. Le chiffre d'affaires hors Covid-19 s'établit à 82,2 ME en hausse de +48% par rapport à l'exercice précédent. Au-delà de sa capacité à gérer profitablement un épisode ponctuel d'hyper-croissance, Biosynex est parvenu à proposer une nouvelle offre de produits capables de délivrer une croissance soutenue.

Conformément à sa stratégie visant à être un acteur de la médecine personnalisée, Biosynex a focalisé son développement en 2023 sur deux segments clés : le monitoring des biothérapies et le Point of Care.

Avec l'OPA réussie sur Theradiag et le feu vert de la FDA pour la commercialisation des tests ProciseDx de monitoring des biothérapies (le Remicade, l'Humira et leurs biosimilaires), Biosynex a renforcé en 2023 sa position de leader sur ce marché à fort potentiel qui permet aux cliniciens d'assurer une meilleure prise en charge de patients traités au long court avec des biomolécules très onéreuses.

En parallèle, Biosynex a poursuivi l'élargissement de sa gamme de produits Point of Care et tests rapides notamment avec la gamme Chembio qui cible principalement des applications infectieuses.

Prévision de retour à la croissance en 2024

Pour 2024, le Groupe anticipe le retour d'une activité globale en progression avec la croissance des deux métiers de la santé familiale et du diagnostic. Avec un poids des produits Covid-19 devenu très faible, une hausse attendue de la contribution des dernières acquisitions et de nombreuses synergies commerciales tant en France qu'à l'export, Biosynex affiche sa confiance dans la sa capacité à délivrer une trajectoire de croissance durable.

Biosynex va également poursuivre en 2024 l'intégration des sociétés acquises en 2022 et 2023 avec un double objectif de rationalisation de certains coûts de structure et de développement d'opportunités commerciales. Grâce à des implantations dans de nouvelles géographies, le Groupe entend développer davantage ses ventes à l'international en s'appuyant sur les forces de vente de ses nouvelles filiales.