Biosynex : les commandes se multiplient pour le test de sérologie Covid-19

(Boursier.com) — Suite à l'annonce du 26 mars sur la disponibilité d'un nouveau test de sérologie Covid-19 BSS, Biosynex confirme avoir reçu des commandes fermes d'hôpitaux français dont plusieurs CHU, ainsi que de laboratoires privés. Devant les demandes pressantes des clients et pour répondre à l'urgence sanitaire, Biosynex a fait le choix de mettre ces tests à disposition de ces laboratoires dans l'attente des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et d'un éventuel remboursement par l'Assurance Maladie.

A titre d'exemple, Biogroup (groupement représentant 20% des laboratoires privés en France) a passé des commandes échelonnées de plusieurs centaines de milliers de test. Le choix de Biogroup s'est naturellement porté vers une société française, gage de standards de qualité élevée et de cadre juridique fiable dans un environnement où l'offre asiatique de produits aux performances inégales devient pléthorique. De même à l'international, des commandes fermes ont été enregistrées et de nombreuses autres sont en cours de confirmation. La liste des pays ayant commandé par le biais de distributeurs locaux ou d'organismes d'état comprend : l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et d'autres pays d'Europe ainsi que le Bénin et d'autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Tous ces pays ont mis en place une gestion de crise de la pandémie à Coronavirus.

100.000 tests par jour à fin mai

Dans ce contexte, Biosynex prévoit la libération, ce 7 avril, de 400.000 tests destinés pour la plus grande majorité aux hôpitaux et laboratoires français et pour le reste à l'international.

Pour sécuriser les demandes à venir, la société prévoit en coordination avec son partenaire chinois la mise en place d'une unité de production et d'assemblage à Strasbourg avec un objectif de 100.000 tests par jour d'ici fin mai.