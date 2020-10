Biosynex : les bénéfices décuplent

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 44,1 millions d'euros, 2,5 fois supérieur à celui de la même période sur 2019. Ce chiffre d'affaires est composé pour moitié (22,5 ME) de ventes liées à la COVID-19 (thermométrie et tests de diagnostic COVID-19). Malgré un contexte difficile lié au confinement, les ventes traditionnelles affichent une croissance de 20,4% (3,6% en proforma après retraitement de l'effet périmètre lié à l'acquisition de l'activité de santé familiale de Visiomed Group).

Le segment d'activité Grand Public (pharmacies et GMS) enregistre un chiffre d'affaires de 22,1 ME (+110%) grâce à la dynamique des ventes de produits de prévention de la COVID-19 en particulier en thermométrie. Le segment Professionnel affiche un triplement de son activité à 22 ME, avec le fort développement des tests sérologiques COVID-19 BSS qui représentent à eux seuls un montant de 13,4 ME au 1er semestre 2020.

Le Groupe a veillé à maîtriser ses charges et à gérer sur le plan opérationnel la forte croissance de son activité. Le taux de marge brute globale ressort proche de 53%, soit un niveau comparable à celui du 1er semestre 2019, en raison d'un chiffre d'affaires bien équilibré entre distribution et produits fabriqués par Biosynex.

La hausse des charges opérationnelles a été contrôlée avec une augmentation des frais de personnel de 69%, liée à la croissance des effectifs (+35 salariés sur la période, principalement dans la sphère commerciale) ainsi qu'à l'impact de la participation, et des charges externes de 21% qu'il convient de mettre en parallèle avec la forte appréciation du chiffre d'affaires (+152%).

L'Excédent Brut d'Exploitation s'établit à 11,8 ME (1,1 ME au 1er semestre 2019). Il ressort à 26,8% du chiffre d'affaires (6,2% au 30 juin 2019). Après comptabilisation de dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation atteint 8,6 ME, soit une multiplication par 13 par rapport au 1er semestre de l'année dernière. Après enregistrement des éléments exceptionnels et de l'IS, le résultat net ressort à 6,2 ME (0,6 ME au 1er semestre 2019).

Structure bilancielle renforcée et saine

Au 30 juin 2020, le Groupe enregistre des fonds propres consolidés de 41 ME, en augmentation de +34,3% par rapport aux comptes consolidés comparatifs au 31 décembre 2019. La trésorerie brute s'est fortement appréciée à 11,1 ME. En conséquence, l'endettement net est réduit à 1,8 ME (7,5 ME à la fin de l'exercice précédent hors retraitement des locations financement). Il représente 4,4% des capitaux propres consolidés au 30 juin 2020 (24,6% au 31 décembre 2019).

Activité du 3e trimestre 2020

Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires au 3e trimestre 2020 de 28 ME, multiplié par 3,6 par rapport à la même période de l'exercice précédent et sur les 9 premiers mois de 2020 de 72,2 ME en hausse de 179%.

Le Groupe a connu une forte accélération de son activité due au décollage de ses ventes de tests PCR dans le circuit professionnel et à la poursuite de la progression des produits grand public comme le ThermoFlash.

Perspectives très favorables

Biosynex anticipe pour l'ensemble du 2e semestre la poursuite d'une bonne dynamique commerciale sur toutes ses gammes de produits.

L'activité bénéficiera d'une accélération du développement de la Pharmacie en France notamment suite à l'arrêté du 16 octobre 2020 autorisant l'utilisation des tests TROD COVID-19 Antigène en officine. Le TROD COVID-19 Antigène de Biosynex, qui s'est classé parmi les 3 tests les plus performants lors d'une étude réalisée par l'APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris), ouvre également des perspectives de ventes significatives chez le médecin et en médecine du travail dans le cadre de dépistages individuels. La mise en place d'opérations de dépistage à large échelle par tests antigéniques réalisés hors des laboratoires d'analyses est également prévue dans l'arrêté du 16 octobre, ce qui ouvre l'accès à de nouveaux marchés à forte volumétrie.

Par ailleurs, les kits PCR de diagnostic du SARS-CoV-2 et des virus respiratoires hivernaux, issus de la recherche Biosynex et entièrement fabriqués sur le site d'Illkirch, seront disponibles courant novembre 2020, avec des débouchés prometteurs vers des marchés à forte valeur ajoutée en France et à l'export. Les techniques PCR seront également appelées à connaître un fort développement dans de nombreuses applications hors COVID-19. A cet égard, Biosynex dispose déjà d'un pipeline de nouveaux tests PCR avec des premières ventes prévues à partir de 2021.

Biosynex va poursuivre sa stratégie de développement à l'export sous l'impulsion d'une gamme COVID-19 complète (tests sérologiques, antigéniques et PCR) qui permettra la mise en place d'accords de distribution avec de nouveaux partenaires en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Europe. La prise de participation dans la société ProciseDx aux USA permettra de compléter l'offre avec un automate de biologie délocalisée " Point of Care " performant et contribuera au développement futur de Biosynex.

Sur le marché américain, Biosynex collabore avec la société ProciseDx pour l'obtention d'un EUA (Emergency Use Authorization) de la Food & Drugs Administration (FDA) sur le test sérologique COVID-19. Une étude clinique pour validation du test à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt est en cours à l'Université de Davis, Californie. Cette étude qui doit se terminer fin octobre permettra à Biosynex d'être l'une des premières sociétés à obtenir l'autorisation de la FDA pour utilisation sur sang capillaire et ainsi accéder au marché "Point of Care".

Sur le plan opérationnel, Biosynex va augmenter ses capacités de production en France pour gagner en autonomie. Une surface de 1.000 m2 supplémentaires, qui sera inaugurée au 4e trimestre 2020, va ainsi être consacrée à la production de tests rapides, de kits PCR et de thermomètres digitaux.

Pour faire face à cette croissance et notamment la hausse du BFR, Biosynex a souscrit des prêts garantis par l'Etat (PGE) depuis le 1er juillet pour un montant de 4 ME. Biosynex va également obtenir une subvention de 450 kE de la part de la région Grand Est pour contribuer au financement des nouveaux investissements liés à la relocalisation d'une partie de la production.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020, Biosynex anticipe d'atteindre le cap de 100 ME de chiffre d'affaires.