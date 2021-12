Biosynex : le test PCR Biosynex Ampliquick Sars-COV-2 a détecté un des premiers cas de variant Omicron

(Boursier.com) — Le test RT-PCR Biosynex Ampliquick Sars-COV-2 est parvenu à détecter un des premiers cas du variant Omicron apparu en France métropolitaine. Il a été détecté en Vendée dans le laboratoire Biorylis de La Roche-sur-Yon, membre de Biogroup, et utilisateur du test Biosynex Ampliquick Sars-COV-2.

Biorylis confirme que le test de Biosynex a rendu un résultat positif sur un prélèvement de patient dont le séquençage a permis dans un second temps de mettre en évidence la présence du variant Omicron.

La solution Ampliquick développée et fabriquée en France par les équipes de Biosynex, permet un gain de temps majeur aux laboratoires dans la réalisation des tests PCR avec la suppression de l'étape d'extraction. De plus, la gamme Ampliquick est prête à l'emploi, ce qui réduit le temps technicien nécessaire pour effectuer un test. Les kits d'amplification proposés par Biosynex peuvent être utilisés sur des plateformes d'amplification ouvertes et sont donc accessibles à de nombreux laboratoires sans nécessité d'investissements conséquents en équipement supplémentaire.

Thierry Paper, Directeur Général commente : "Biosynex s'est fortement investi dans le développement de solutions de test RT-PCR fiables et faciles à utiliser. La détection d'un premier cas du variant Omicron avec notre kit, confirme la qualité de nos solutions et est une vraie satisfaction pour l'équipe. Nous travaillons actuellement à étendre notre gamme de biologie moléculaire afin d'accompagner les laboratoires pour la gestion de la pandémie de Covid-19 et bien au-delà. Par ailleurs, l'acquisition en cours de l'activité santé humaine de la société Enalees devrait nous permettre de compléter notre offre grâce à des solutions ultrarapides réalisables au coup par coup sur des pathologies complémentaires".

Biosynex mobilise ses équipes de R&D pour faire évoluer sa gamme Ampliquick, qui outre le SARS-CoV-2, propose d'autres qualification de tests : Biosynex Ampliquick Respiratory Triplex ; Biosynex Ampliquick Malaria ; Biosynex Ampliquick Leptospira ; Biosynex Ampliquick Bordetella. D'autres produits sont en cours de développement sur d'autres pathologies infectieuses.