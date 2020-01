Biosynex : le chiffre d'affaires croît de 9,7% en 2019

(Boursier.com) — En 2019, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 34,2 millions d'euros, en hausse de 9,7% par rapport à l'exercice précédent. La montée en puissance de l'activité Grand Public a directement participé à la progression de l'activité. En intégrant la contribution de la filiale suisse, le chiffre d'affaires global atteint 35,2 ME, en hausse de 11,8%.

Le segment d'activité Grand Public (pharmacies et GMS) a bénéficié notamment de la croissance des ventes des produits d'autotests, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 1,2 ME (+20%) par rapport à 2018. Les campagnes régulières de promotions des nouveaux tests de détection HIV et le démarrage des ventes de tests angine ont largement contribué au succès de ce segment. L'activité du segment professionnel (laboratoires d'analyses médicales et hôpitaux, médecins et Ehpad) diminue légèrement en raison d'une politique volontariste de rationaliser les gammes vers les produits à plus forts potentiels de marges.

Au cours de l'exercice 2019, Biosynex a concentré ses efforts sur le lancement et le déploiement à grande échelle de sa gamme de nouveaux autotests et de tests professionnels (HIV, Gluten, Angine ...). La volonté affichée des pouvoirs publics de recourir plus systématiquement aux pharmaciens d'officine pour effectuer des actes de prévention permet à Biosynex de bénéficier de nouveaux débouchés pour ses tests professionnels.

Par ailleurs, suite à l'annonce du 4 décembre, Biosynex confirme avoir finalisé le 31 décembre l'achat de la branche de santé familiale du groupe Visiomed (activités comprenant les dispositifs médicaux et les produits de parapharmacie non connectés) pour un montant de 4,35 ME. Cette acquisition stratégique permet à Biosynex d'élargir son offre et de développer une force de vente passant de 20 à 40 commerciaux. Désormais, plus de 12.000 pharmacies sont clientes.

En 2020, Biosynex va poursuivre ses efforts pour développer sa gamme d'autotests et de tests professionnels (TROD) en s'appuyant sur les synergies offertes par l'acquisition partielle de la branche de santé familiale du groupe Visiomed et sur les nouveaux canaux de distribution que constituent les pharmacies d'officine.