Biosynex lance une augmentation de capital de 8 ME minimum

(Boursier.com) — Biosynex lance une augmentation de capital d'un montant minimum de 8 millions d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés. L'opération sera limitée à 20% du nombre d'actions de la société actuellement admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

Le nombre d'actions, le montant levé et la dilution seront indiqués dans le communiqué de presse annonçant le résultat de l'opération.

Les fonds levés permettront au groupe d'accélérer son développement vers de nouveaux débouchés au travers d'opérations de croissance externe. Ces opérations de croissance externe viseront notamment à compléter son offre de tests rapides visuels avec des petits automates de diagnostic rapide et connectés.

Le produit brut de l'opération devrait être d'un montant minimum de 8 ME. Biosynex rappelle que la trésorerie du groupe au 30 juin 2020 s'élevait à 11,08 ME. L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres en France et hors de France, à l'issue de laquelle seront déterminés le prix et le nombre des actions nouvelles à émettre.

La procédure de construction du livre d'ordres sera initiée immédiatement et devrait se clore au plus tard le 29 janvier 2021 avant 7h30. La société annoncera les résultats de l'opération, la dilution et la nouvelle répartition du capital dès que possible après la clôture du livre d'ordres, par voie de communiqué de presse.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sous le même code (ISIN FR0011005933 - ALBIO).

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 2 février 2021.