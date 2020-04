Biosynex : l'actualité forte a masqué le doublement des bénéfices 2019...

(Boursier.com) — L'actualité forte de Biosynex, en première ligne avec 3 tests Covid-19 dont un réalisé en interne, a presque fait passer au second plan les comptes 2019 de la société!

Et ils sont pourtant de belle facture! L'Excédent Brut d'Exploitation ressort en forte hausse à 2 ME soit une progression de 128% par rapport à l'année précédente. Il s'établit à 5,9% du chiffre d'affaires contre 2,8% en 2018, soit une progression de 3 points. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des autres produits et charges, le résultat d'exploitation atteint 1,3 ME, en progression sensible de 249% par rapport à 2018. Avec un résultat financier de -0,2 ME, un résultat exceptionnel de -0,2 ME et un produit d'impôt lié au CIR de +0,2 ME, le résultat net 2019 ressort à 1,1 ME, soit plus du double de celui de 2018.

Au 1er trimestre, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 12,9 ME, en augmentation de 44,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent, portée par l'activité Grand Public, qui a poursuivi sa forte progression entamée en 2019. Retraitée de l'effet périmètre lié à l'acquisition de l'activité de santé familiale de Visiomed, la croissance organique reste très solide à +22,9%.