Biosynex : inscription de son test sérologique rapide Covid-19 sur la liste des produits autorisés

Biosynex : inscription de son test sérologique rapide Covid-19 sur la liste des produits autorisés









(Boursier.com) — Biosynex annonce que son test sérologique de dépistage du Covid-19 figure sur la liste des produits autorisés par le Ministère de la Santé pour une utilisation en laboratoire d'analyses privé ou hospitalier. Cette autorisation permet aux biologistes d'utiliser le test rapide de Biosynex aussi bien pour la détection des anticorps de type IgG qu'IgM. Elle fait suite à l'évaluation réalisée par le centre national de référence des virus respiratoires. Biosynex va ainsi pouvoir diffuser ses tests Covid-19 sérologiques rapides (TDR) et virologiques (PCR) auprès des laboratoires d'analyses privés et hospitaliers avec sa force de vente Laboratoires constituée de 10 commerciaux exclusifs.

La HAS définit dans son rapport publié le 18 mai 2020 les stratégies d'utilisation des tests sérologiques rapides dans les laboratoires de biologie médicale en tant que TDR et auprès d'autres professionnels de santé en tant que TROD (médecins, pharmaciens, infirmiers...). Concernant l'utilisation des tests rapides en tant qu'autotests, la HAS considère aujourd'hui que leur utilisation est prématurée. L'utilisation TROD par les non-biologistes (médecins, pharmaciens...) reste à préciser par un texte législatif d'application.

Le groupe pourra à cette fin déployer son offre TROD Covid-19 dans le réseau pharmaceutique où la société est présente avec une force de vente exclusive de 40 commerciaux bénéficiant de sa position de leader sur les marchés de l'autodiagnostic, du TROD en pharmacie et de l'autosurveillance.

Biosynex prévoit également l'émergence d'un marché du TROD significatif auprès des médecins libéraux chez lesquels elle est déjà présente avec son test angine Streptatest auprès de 50.000 médecins (généralistes, ORL, pédiatres...).

En parallèle, Biosynex vient de soumettre auprès de son organisme notifié une demande de certification de la version autotest de son test Covid-19. Le groupe anticipe un marché potentiel important dans les pays européens qui autoriseront l'utilisation de ces autotests.

Biosynex, expert en conception et distribution de TDR et de TROD, va s'appuyer sur son savoir-faire reconnu pour accompagner les pharmaciens, médecins et les laboratoires de biologie médicale dans l'ensemble du processus de test, en ce compris la formation des professionnels et la mise à disposition en quantité suffisante de tests.