Biosynex flambe, entrée au capital de l'Américain ProciseDx

(Boursier.com) — Biosynex bondit de 8,9% ce lundi sur les 12 euros. Le groupe annonce la signature d'une prise de participation à hauteur de 37,17% dans la société ProciseDx, société américaine non cotée, immatriculée dans l'Etat du Delaware, qui était jusqu'à présent détenue par Nestlé Health Science. Cette prise de participation a été réalisée dans le cadre d'une levée de fonds globale de 10,5 M$ (dont 8,5 M$ par augmentation de capital et 2 M$ par endettement à laquelle Biosynex a souscrit en numéraire au capital à hauteur de 5 M$. Biosynex disposera à l'issue de l'opération de deux sièges sur six au conseil d'administration (dont un sans droit de vote) aux côtés de Nestlé Health Science et du management de ProciseDx. Le groupe Nestlé restera actionnaire minoritaire significatif. Biosynex consolidera cette filiale en mise en équivalence à compter du deuxième semestre 2020.

En parallèle de cette opération financière, la propriété intellectuelle initialement détenue par le groupe Nestlé a été transférée à ProciseDx dans le cadre d'un accord de licence exclusif.

ProciseDx a développé une plateforme de biologie décentralisée basée sur le transfert d'énergie entre molécules fluorescentes (FRET) permettant un dosage quantitatif disponible en 2 à 5 minutes et réalisé à partir d'un échantillon de selles ou d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt.

Les premières applications sont ciblées sur la gastroentérologie avec une offre orientée vers les patients atteints de maladies chroniques inflammatoires de l'intestin (MICI) telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. En France, le nombre de patients pris en charge pour ces pathologies a été estimé en 2015 à plus de 212.000. D'autres applications dans le domaine du diagnostic d'urgence sont en cours de développement.

La gamme ProciseDx sera constituée initialement de quatre marqueurs (CRP, calprotectine, adalimumab et infliximab). Les tests CRP et infliximab viennent d'être marqués CE (janvier et juillet 2020). Les tests calprotectine et adalimumab sont en cours d'obtention du marquage CE.

En parallèle, ProciseDx a démarré les procédures d'approbation FDA pour cette gamme avec un objectif de mise sur le marché américain en 2022.

L'infliximab et l'adalimumab sont des molécules biologiques de type anti-TNF alpha. Ces traitements particulièrement onéreux, dits de biothérapie, sont en constante augmentation et s'adressent actuellement aussi bien aux formes modérées que sévères des MICI.

Un bénéfice médico-économique majeur est attendu du dosage en temps réel de la concentration sanguine de ces médicaments. Aujourd'hui le monitoring de ces biothérapies est réalisé sur des automates de biologie centralisée avec un rendu de résultat décalé par rapport aux séances de perfusion réalisées en milieu hospitalier.

Biosynex prévoit de démarrer la distribution de la gamme ProciseDx en France et en Suisse dans les prochaines semaines et de renforcer son rôle de partenaire stratégique de ProciseDx dans les domaines logistiques, marketing et commerciaux.

En parallèle, ProciseDx et Biosynex ont signé un accord de distribution US sur le test sérologique BIOSYNEX COVID-19 BSS. ProciseDx intervient actuellement comme agent de Biosynex auprès de la FDA pour l'obtention de l'EUA 'Emergency Use Authorization' de ce test, procédure mise en place par la FDA pour accélérer l'accès au marché américain de produits permettant de lutter contre la pandémie à COVID-19. Une première commande Pre-EUA a déjà été enregistrée.

Biosynex et ProciseDx envisagent de nombreuses synergies avec ce rapprochement qui apportera aux deux parties des complémentarités territoriales et technologiques stratégiques.

Les pleines retombées financières de ces accords commerciaux sont attendues dans les prochaines semaines pour le test COVID-19 de Biosynex et à partir de l'année 2021 pour la gamme de gastroenterologie de ProciseDx.